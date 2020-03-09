«Муж увез»: Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили 8 марта в Санкт-Петербурге

Тодоренко опубликовала совместный снимок с Топаловым на фоне городского пейзажа города на Неве. «Муж увез в Питер», - гласит подпись звезды под этой публикацией. Как оказалось, в Петербурге звездная пара уже успела побывать у многих достопримечательностей, к примеру, артисты посетили Эрмитаж и тюрьму Трубецкого бастиона. Завершить праздничный вечер супруги решили в ресторане за изысканным ужином, о чем телеведущая позднее рассказала в разделе Stories.Поклонники искренне порадовались за супругов, оставили Регине Тодоренко приятные слова с поздравлениями в честь 8 марта, а также пожелали паре хорошей погоды и приятных прогулок по Санкт-Петербургу. Многие даже шутили о том, что в связи с приездом Тодоренко и Топалова в городе выглянуло солнце.