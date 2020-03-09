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Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от Безрукова

Анна Снаткина высказалась по поводу недавно появившихся слухов о беременности от Сергея Безрукова. Подобные домыслы СМИ актриса назвала настоящим «бредом».
Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от Безрукова

Звезда теленовеллы «Татьянин день» Анна Снаткина прокомментировала ряд публикаций отечественных таблоидов, в которых актрисе приписывалась связь с Сергеем Безруковым. Издания распространяли информацию о том, что актриса была беременна от коллеги, но избавилась от ребенка, чтобы сохранить свой брак с Виктором Васильевым.

Снаткина отметила, что все подобные заявления «желтой прессы» являются настоящим «бредом» и ей остается только посмеяться над происходящим. Артистка официально заявила, что никаких отношений кроме дружеских и профессиональных с Сергеем Безруковым никогда не имела и, тем более, никогда не ждала от него ребенка. Знаменитость подчеркнула, что беременна была только от своего мужа, и даже не догадывается, кто бы мог распространять заведомо ложные слухи о ее «романе», хотя и понимает их цель. Актриса уверена, что подобный "скандал" СМИ придумали ради денег.

Анна Снаткина уже восьмой год замужем за шоуменом Виктором Васильевым. Супруги воспитывают дочь Веронику, которой вскоре исполниться семь.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:56

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