Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от Безрукова
Анна Снаткина высказалась по поводу недавно появившихся слухов о беременности от Сергея Безрукова. Подобные домыслы СМИ актриса назвала настоящим «бредом».
Звезда теленовеллы «Татьянин день» Анна Снаткина прокомментировала ряд публикаций отечественных таблоидов, в которых актрисе приписывалась связь с Сергеем Безруковым. Издания распространяли информацию о том, что актриса была беременна от коллеги, но избавилась от ребенка, чтобы сохранить свой брак с Виктором Васильевым.
Снаткина отметила, что все подобные заявления «желтой прессы» являются настоящим «бредом» и ей остается только посмеяться над происходящим. Артистка официально заявила, что никаких отношений кроме дружеских и профессиональных с Сергеем Безруковым никогда не имела и, тем более, никогда не ждала от него ребенка. Знаменитость подчеркнула, что беременна была только от своего мужа, и даже не догадывается, кто бы мог распространять заведомо ложные слухи о ее «романе», хотя и понимает их цель. Актриса уверена, что подобный "скандал" СМИ придумали ради денег.
Анна Снаткина уже восьмой год замужем за шоуменом Виктором Васильевым. Супруги воспитывают дочь Веронику, которой вскоре исполниться семь.
Звезда теленовеллы «Татьянин день» Анна Снаткина прокомментировала ряд публикаций отечественных таблоидов, в которых актрисе приписывалась связь с Сергеем Безруковым. Издания распространяли информацию о том, что актриса была беременна от коллеги, но избавилась от ребенка, чтобы сохранить свой брак с Виктором Васильевым.
Снаткина отметила, что все подобные заявления «желтой прессы» являются настоящим «бредом» и ей остается только посмеяться над происходящим. Артистка официально заявила, что никаких отношений кроме дружеских и профессиональных с Сергеем Безруковым никогда не имела и, тем более, никогда не ждала от него ребенка. Знаменитость подчеркнула, что беременна была только от своего мужа, и даже не догадывается, кто бы мог распространять заведомо ложные слухи о ее «романе», хотя и понимает их цель. Актриса уверена, что подобный "скандал" СМИ придумали ради денег.
Анна Снаткина уже восьмой год замужем за шоуменом Виктором Васильевым. Супруги воспитывают дочь Веронику, которой вскоре исполниться семь.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:56