АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Дочь Игоря Николаева познакомилась с Николаем Басковым, Валерией и Иосифом Пригожиным

Игорь Николаев недавно выступил на концерте в Кремле, посвященном 8 марта. Во время мероприятия дочь известного музыканта смогла познакомится с Николаем Басковым, певицей Валерией и её мужем Иосифом Пригожиным.

Известно, что на праздничное выступление в Кремле Игорь Николаев приехал не один, а с дочкой от Юлии Проскуряковой. Музыкант опубликовал видеоролик в соцсети Instagram, которое запечатлело бегающую по коридорам Веронику. После концерта отцу удалось познакомить свою наследницу с коллегами по работе - Николаем Басковым, певицей Валерией и Иосифом Пригожиным. Девочка умилила присутствующих, когда представилась Вероникой Николаевой, отвечая на вопрос "Золотого голоса России".

Басков впоследствии с юмором посоветовал дочке Николаева "осваиваться, находить полезные знакомства и проникать в шоу-бизнес". Стоит отметить, что сам композитор недавно отметил 60-летний юбилей. Несмотря на столь почтенный возраст, артисту удается совмещать работу с семейной жизнью: помимо 4-летней летней дочери, у певца есть еще и 41-летняя наследница Юлия от первого брака. С текущей и третьей по счету супругой звезда сыграла свадьбу в 2010 году.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
София Ротару может уйти со сцены из-за проблем со…
Эксперт определил сроки окончания вспышки…
Диетологи рассказали о правильном питании для женщин после…
Агата Муцениеце о Рите Дакоте: "Можем не разговаривать годами, но ты все…
В Apple Watch добавят новую функцию, позволяющую следить за состоянием здоровья…
Певица Рита Дакота отмечает…
Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда…
«Я ужаснулась»: Надежда Бабкина рассказала о своей пластической…
Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за высказывания об уличных…
"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с…
«Муж увез»: Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили 8 марта в…
Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за…
Максим Галкин развеселил фанатов "благотворным влиянием маленьких…
Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от…
CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на…
Дочь Игоря Николаева познакомилась с Николаем Басковым, Валерией и Иосифом…
Ученые планируют определять заболевания головного мозга по…
Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК…
Bentley представила кабриолет для любителей конного…
"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили"…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги…
Эксперты развенчали 5 мифов о…
Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows…
Названы 3 предмета домашнего обихода, от которых стоит…
Эксперты назвали 5 секретов превращения смартфона на Android в…
Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия…
«Выглядит как мумия»: Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал образ Натальи Ветлицкой…
Очередная свадьба на «Дом-2»: Влад Кадони планирует жениться на Ксении…
Просмотреть все новости