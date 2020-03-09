Дочь Игоря Николаева познакомилась с Николаем Басковым, Валерией и Иосифом Пригожиным

Известно, что на праздничное выступление в Кремле Игорь Николаев приехал не один, а с дочкой от Юлии Проскуряковой. Музыкант опубликовал видеоролик в соцсети Instagram, которое запечатлело бегающую по коридорам Веронику. После концерта отцу удалось познакомить свою наследницу с коллегами по работе - Николаем Басковым, певицей Валерией и Иосифом Пригожиным. Девочка умилила присутствующих, когда представилась Вероникой Николаевой, отвечая на вопрос "Золотого голоса России".Басков впоследствии с юмором посоветовал дочке Николаева "осваиваться, находить полезные знакомства и проникать в шоу-бизнес". Стоит отметить, что сам композитор недавно отметил 60-летний юбилей. Несмотря на столь почтенный возраст, артисту удается совмещать работу с семейной жизнью: помимо 4-летней летней дочери, у певца есть еще и 41-летняя наследница Юлия от первого брака. С текущей и третьей по счету супругой звезда сыграла свадьбу в 2010 году.