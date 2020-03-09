"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили" мошенники

Наталья Штурм обратилась к своим коллегам и публичным персонал, чтобы предупредить их о мошенниках. Певица рассказала, что ей предложили большой гонорар за выступление в Краснодаре. Как исполнительнице объяснил посредник сумма завышена, поскольку вылететь на гастроли ей прядётся 8 марта и петь она будет все ночь. Наталья Штурм уже не однократно слышала об аферах с банковскими картами и сразу поняла, что ее хотят обмануть. Но при этом она решила узнать, что же будет дальше и подыграла мошенникам. Знаменитость попросила звонящего мужчину связаться с ее концертным директором, но тот отказался.Посредник сообщил Наталье Штурм, что он уже выслал ей деньги на банковскую кару. Когда певице пришло сообщение о поступлении средств, она даже начала сомневаться, что это мошенники. Но позвонив банк поняла, что ее хотят обманут. Знаменитость отказалась вылетать в Краснодар и ее попросили вернуть деньги. На что она ответила, что обязательно это сделает, когда они действительно поступят не ее счет.