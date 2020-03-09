Ученые планируют определять заболевания головного мозга по почерку





Для проведения процедуры потребуется лазер, с помощью которого необходимо подсветить лист бумаги. Также требуется цифровая камера и ручка, а впоследствии еще и компьютер, на котором и будет проводиться соответствующий анализ. Специально разработанная программа изучит движения ручки в трех разных измерениях и поможет врачу увидеть любые нарушения в психике. Этот метод, утверждают его авторы, прекрасно подходит и для самых маленьких пациентов, которые пока еще не умеют писать. При этом, на обработку собранных данных требуется всего несколько минут.Кроме всего прочего, выявленные нарушения почерка смогут показать медикам вероятность появления атеросклероза в сосудах головного мозга, а также предупредить о риске развития деменции. Однако ученые подчеркивают, что поставленные таким образом диагнозы будут носить предварительный характер, а потому потребуют проведения дополнительных исследований для подтверждения.