Bentley представила кабриолет для любителей конного спорта
Bentley представила первую модель в своей линейке Mulliner Collections, которая оказалась кабриолетом Continental GT. Новый автомобиль получил комплектацию Equestrian Edition, рассчитанную на любителей конного спорта.
Continental GT Convertible Equestrian Edition - это специальное предложение от Bentley, посвященное одному из классических видов спорта среди британцев: конных скачек. Выпуск единственного экземпляра был вдохновлен недавними состязаниями в Челтнеме. Кузов нового автомобиля получил стильный зеленый оттенок, в то время как обычно хромированные диски, лицевые панели, решетка радиатора и выхлопные трубы были окрашены в черный глянец.
В салоне сиденья оснастили натуральной кожей, увенчанной силуэтами лошадей и всадников, а также зеленым покрытием. С технической стороны, Equestrian Edition имеет систему ночного видения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и инфракрасного обнаружения пешеходов, помимо адаптивного круиз-контроля и парктроника. Под капотом первого члена линейки Mulliner Collections можно найти 6,0-литровый бензиновый двигатель Bentley W12, который разгоняется до первой сотни километров за 3,7 секунды. Хотя стоимость новинки не разглашается, очевидно, что начальная цена будет значительно выше, чем Continental GT за 151,8 тысяч фунтов стерлингов.
Continental GT Convertible Equestrian Edition - это специальное предложение от Bentley, посвященное одному из классических видов спорта среди британцев: конных скачек. Выпуск единственного экземпляра был вдохновлен недавними состязаниями в Челтнеме. Кузов нового автомобиля получил стильный зеленый оттенок, в то время как обычно хромированные диски, лицевые панели, решетка радиатора и выхлопные трубы были окрашены в черный глянец.
В салоне сиденья оснастили натуральной кожей, увенчанной силуэтами лошадей и всадников, а также зеленым покрытием. С технической стороны, Equestrian Edition имеет систему ночного видения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и инфракрасного обнаружения пешеходов, помимо адаптивного круиз-контроля и парктроника. Под капотом первого члена линейки Mulliner Collections можно найти 6,0-литровый бензиновый двигатель Bentley W12, который разгоняется до первой сотни километров за 3,7 секунды. Хотя стоимость новинки не разглашается, очевидно, что начальная цена будет значительно выше, чем Continental GT за 151,8 тысяч фунтов стерлингов.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:21