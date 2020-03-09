Эксперты развенчали 5 мифов о коронавирусе





В последнее время появилось очень много домыслов о способах передачи, уровне опасности и мерах защиты от COVID-19. Все эти мифы возникли на волне нарастающей паники среди населения, а также из-за нехватки информации о коронавирусе. Чтобы расставить все точки над i, эксперты решили прокомментировать 5 самых популярных вымыслов, касающихся вируса.Ученые отметили, что коронавирус не является наиболее опасным из существующих вирусных заболеваний: из 110 тысяч заразившихся умерло около 3,8 тысяч человек. Эксперты отмечают, что даже обычный сезонный грипп чаще может стать причиной серьезных осложнений и летального исхода. А вирус Эбола, вне сомнений, куда более опасен для жизни, чем COVID-19.Гипотеза о том, что причиной появления вируса у человека стало употребления супа из летучей мыши, также не нашла подтверждения. Эксперты предполагают, что вспышка эпидемии началась на рынке, где продавалась рыба и морепродукты.Еще одним популярным мифом является то, что ношение медицинской маски поможет уберечься от заражения. Это не так. Только специальные респираторы, плотно прилегающие к кожным покровам и качественно фильтрующие воздух, способны препятствовать передаче коронавируса воздушно-капельным путем. Кроме того, эксперты отмечают, что вакцины от COVID-19 пока не существует. Проводящееся же лечение является исключительно симптоматическим.Возможность заражения через посылки из Китая считается учеными крайне маловероятной, так как большинство вирусов не способно продолжительное время выживать, находясь на поверхности какого-то предмета. Однако другие возможные пути передачи коронавируса все еще изучаются и, кроме воздушно-капельного, специалисты уже выделили также и орально-фекальный.