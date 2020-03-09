Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows 10





Компания Microsoft официально заявила об остановке выпуска обновлений для Windows 7 в конце 2019 года, а 14 января 2020 года прекратила его поддержку. По предварительному прогнозу специалистов, ожидался массовый переход пользователей на 10 версию операционной системы. Но в действительности процент установок новой базы ПК составил 25,5%.Более того, большая доля вышеприведенного показателя пришлась на январь 2020 года, так как в феврале месяце только 0,35% обновили ОС до 10 версии. По словам директора Microsoft Эми Худа, люди не спешат отказываться от Windows 7 из-за стагнации в экономике с характерными признаками застоя в производстве и торговли. Он убежден, что эпидемия коронавируса, с введенными санкциями на транспортировку ПК, сыграла в данном явлении одну из главных ролей.Эксперты Net Marke tShare также отметили соответствующий незначительный рост процентного показателя установки Windows 10 на февраль 2020 года, который составил 0,31%.