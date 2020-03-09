АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows 10

Эксперты аналитической компании Net Marke tShare сообщили, что юзеры Windows 7 не спешат отказываться от устаревшей версии в пользу Windows 10. Согласно статистическим данным, по состоянию на февраль 2020 года каждый четвертый ПК в мире продолжает работать на ОС 7.
Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows 10

Компания Microsoft официально заявила об остановке выпуска обновлений для Windows 7 в конце 2019 года, а 14 января 2020 года прекратила его поддержку. По предварительному прогнозу специалистов, ожидался массовый переход пользователей на 10 версию операционной системы. Но в действительности процент установок новой базы ПК составил 25,5%.

Более того, большая доля вышеприведенного показателя пришлась на январь 2020 года, так как в феврале месяце только 0,35% обновили ОС до 10 версии. По словам директора Microsoft Эми Худа, люди не спешат отказываться от Windows 7 из-за стагнации в экономике с характерными признаками застоя в производстве и торговли. Он убежден, что эпидемия коронавируса, с введенными санкциями на транспортировку ПК, сыграла в данном явлении одну из главных ролей.

Эксперты Net Marke tShare также отметили соответствующий незначительный рост процентного показателя установки Windows 10 на февраль 2020 года, который составил 0,31%.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили"…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги…
Эксперты развенчали 5 мифов о…
Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows…
Названы 3 предмета домашнего обихода, от которых стоит…
Эксперты назвали 5 секретов превращения смартфона на Android в…
Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия…
«Выглядит как мумия»: Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал образ Натальи Ветлицкой…
Очередная свадьба на «Дом-2»: Влад Кадони планирует жениться на Ксении…
В США пластического хирурга будут судить за изнасилование девушек, которых он опаивал…
Компания Geely впервые продемонстрировала салон новой модели…
В Nintendo перечислили самые популярные игры для гибридной консоли…
Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных…
Meizu 17 оснастили совсем не такой камерой, как…
Усредненная цена автомобилей премиум-сегмента в РФ выросла на…
Диджей MEG рассказал о непростой обстановке в семье…
Вячеслав Мясников считает, что Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" чтоб наладить личную…
Сергей Лазарев прослезился во время выступления Полины Смирновой на шоу «Ну-ка, все…
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов раскрыл секреты «Моей прекрасной…
Конкурент Xiaomi miTV: Oppo выходит на рынок умных…
Элджей признался Анастасии Ивлеевой в любви со сцены в…
Звезде «Дома-2» Кристине Дерябиной в третий раз отказали в…
Российский спасатель раскритиковал список продуктов для жителей Германии во время…
Приложение популярного бенчмарка AnTuTu удалили из сервиса Google Play…
Эксперты перечислили 7 причин употребления одного стакана воды после…
США и Россия в ТОПе: Названы крупнейшие в мире экспортеры…
Тина Канделаки назвала материнство главным предназначением…
«Риск коронавируса»: Алена Кравец расплакалась из-за болезни…
Просмотреть все новости