Эксперты назвали 5 секретов превращения смартфона на Android в iPhone





Для превращения Android-смартфона в iPhone рекомендуется загрузить лаунчер из Google Play или другого виртуального магазина. Программная оболочка, которую необходимо применить, указана в настройках ОС. Для этого нужно обратиться к разделу «Приложения по умолчанию» и выбрать вкладку «Графический интерфейс». После данного приёма смартфон на Android превращается в iPhone. Стоит отметить, что после этой процедуры гаджет может неоднозначно реагировать на различные манипуляции. Допускается применение имитации системы для трансформации интерфейса.Новая версия лаунчера iOS 13 копирует 3D Touch лучше аналогов. По итогу выходит максимально похоже, однако сохраняются нужные функции Android, а определённые элементы не меняются. Данная проблема решается с помощью приложений Floatify и iNotifier. Благодаря ним имитируется система оповещений iOS. На Android 8.1 и новее лучше отключить отображение стоковых уведомлений. Также можно использовать имитацию статус-бара и шторки. Они подойдут для копирования iPhone. В стандартном наборе лаунчера данные модификации не установлены, поэтому необходимо установить Notify X или Шторку iOS. Видоизменения можно достичь, если скачать обои из Google Photo, к тому же изображения на данном ресурсе систематично обновляются.