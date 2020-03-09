Названы 3 предмета домашнего обихода, от которых стоит отказаться





Первым в списке расположился освежитель воздуха, который есть практически в каждом доме. Специалисты особо отмечают, что в некоторых ароматизаторах содержится вещество под названием 1,4-Дихлорбензол, которое может оказать негативное влияние на легкие. Эксперты советуют избавляться от неприятного запаха натуральными средствами, например, в разрезанный апельсин поместить приправу гвоздика. Также специалисты считают, что стоит отказаться от крема для бритья, поскольку производители часто добавляют в его состав политетрафторэтилен. Данный полимер эксперты связывают с гипертонией и онкологическими заболеваниями.На третьем месте находится средства для мытья окон особенно те, в которых используется старая формула. В данном предмета домашнего обихода может присутствовать аммиак или метанол в больших количествах. Специалисты предупреждают, что высокая концентрация этих веществ опасна для детей, особенно если их распыляют в помещении.