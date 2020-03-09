Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия мозга





То, как мозг воспринимает время, зависит от его ожиданий. Главный орган ЦНС может представлять вероятность будущих событий и их эмоциональную подоплеку, сообщают американские ученые из Колумбийского университета. Каждая мысль имеет различные «горизонты», которые лежат в конце слога, слова или предложения. Когда человек действительно чем-то поглощен, мозг видит «большую картину», из-за которой маленькие моменты кажутся скоротечными. Но когда индивиду скучно, он предвидит более близкие ситуации, вроде окончания фразы вместо конца истории. У нейробиологов есть несколько теорий относительно места в нервной системе, которое отвечает за этот феномен.Один механизм связан со скоростью, с которой нейроны активируют друг друга и образуют сеть, когда люди выполняют какое-либо действие. Чем быстрее образуются эти пути клеток, тем быстрее воспринимается время. Другой случай включает в себя взаимодействие химических веществ в организме. Исследования на грызунах показали, что высвобождение нейротрансмиттера дофамина влияет на восприятие времени из-за стимуляции позитивных чувств. Низкая или высокая концентрация этого соединения способна соответственно "замедлить" или "ускорить" продолжительность моментов.