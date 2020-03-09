Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия мозга
Многим людям известен феномен, когда ход времени кажется замедленным или ускоренным в зависимости от ситуации. Нейробиологи выяснили, что радостные моменты считаются скоротечными из-за восприятия мозга.
То, как мозг воспринимает время, зависит от его ожиданий. Главный орган ЦНС может представлять вероятность будущих событий и их эмоциональную подоплеку, сообщают американские ученые из Колумбийского университета. Каждая мысль имеет различные «горизонты», которые лежат в конце слога, слова или предложения. Когда человек действительно чем-то поглощен, мозг видит «большую картину», из-за которой маленькие моменты кажутся скоротечными. Но когда индивиду скучно, он предвидит более близкие ситуации, вроде окончания фразы вместо конца истории. У нейробиологов есть несколько теорий относительно места в нервной системе, которое отвечает за этот феномен.
Один механизм связан со скоростью, с которой нейроны активируют друг друга и образуют сеть, когда люди выполняют какое-либо действие. Чем быстрее образуются эти пути клеток, тем быстрее воспринимается время. Другой случай включает в себя взаимодействие химических веществ в организме. Исследования на грызунах показали, что высвобождение нейротрансмиттера дофамина влияет на восприятие времени из-за стимуляции позитивных чувств. Низкая или высокая концентрация этого соединения способна соответственно "замедлить" или "ускорить" продолжительность моментов.
То, как мозг воспринимает время, зависит от его ожиданий. Главный орган ЦНС может представлять вероятность будущих событий и их эмоциональную подоплеку, сообщают американские ученые из Колумбийского университета. Каждая мысль имеет различные «горизонты», которые лежат в конце слога, слова или предложения. Когда человек действительно чем-то поглощен, мозг видит «большую картину», из-за которой маленькие моменты кажутся скоротечными. Но когда индивиду скучно, он предвидит более близкие ситуации, вроде окончания фразы вместо конца истории. У нейробиологов есть несколько теорий относительно места в нервной системе, которое отвечает за этот феномен.
Один механизм связан со скоростью, с которой нейроны активируют друг друга и образуют сеть, когда люди выполняют какое-либо действие. Чем быстрее образуются эти пути клеток, тем быстрее воспринимается время. Другой случай включает в себя взаимодействие химических веществ в организме. Исследования на грызунах показали, что высвобождение нейротрансмиттера дофамина влияет на восприятие времени из-за стимуляции позитивных чувств. Низкая или высокая концентрация этого соединения способна соответственно "замедлить" или "ускорить" продолжительность моментов.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:42