«Выглядит как мумия»: Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал образ Натальи Ветлицкой «ужасным»





Вообще, Джордж Ровалс является одним из самых известных в России стилистов. В его биографии есть сотрудничество не только с Ириной Отиевой и Аллой Пугачевой, но и со звездами мирового масштаба вроде Джулии Робертс и Софи Лорен. Изучив новые снимки Натальи Ветлицккой специалист, как пишет «Собеседник», даже изменился в лице. «Это ужас, а не новый образ. Не знаю, может быть, она считала, что сможет таким образом стать моложе. Но вышел совершенно противоположный результат. Она выглядит как мумия. Из наших звезд сохранить собственную индивидуальность удается не многим», - подчеркнул Ровалс.Как считает стилист, модные провалы у знаменитостей часто случаются из-за их чрезмерного стремления к бережливости. Многие привыкли экономить на внешности, а потому обращаются к стилистам, которые не просят за свои услуги большие гонорары.