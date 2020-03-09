В США пластического хирурга будут судить за изнасилование девушек, которых он опаивал наркотиками





Медика задержали по делу о незаконном обороте наркотиков, секс-торговле и сексуальном насилии при отягощающих обстоятельствах. В начале 2019 года в полицию с жалобой обратилась девушка по вызову, встречавшаяся с врачом в отеле в 2016 году. После того, как она оказала услуги и собиралась уйти, он опоил её психоактивным веществом со снотворным эффектом. Через некоторое время женщина проснулась и поняла, что стала жертвой изнасилования.Девушка смогла сделать тест на наличие наркотиков в крови, который выявил транквилизатор бензодиазепин. Позднее она узнала, что была не единственной, кто подвергался насилию со стороны хирурга. Подозреваемого подвергли процедуре обыска, в ходе которого полицейские обнаружили видеозаписи с места преступления. Впоследствии еще одна девушка обратилась в ФБР, сообщает издание The Blade.