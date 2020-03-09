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Компания Geely впервые продемонстрировала салон новой модели HaoYue

Компания Geely Automobile Holdings Limited впервые продемонстрировала салон новой модели HaoYue. Первое, что отметили информаторы на опубликованном снимке, обновленную панель с большим сенсорным дисплеем.
Компания Geely впервые продемонстрировала салон новой модели HaoYue

Согласно официальному анонсу, HaoYue станет самым габаритным кроссовером среди предыдущих серий авто компании Geely. Его длина более 4,8 метров, ширина – 1,9 м, а высота почти 1,8 м, что на 20 сантиметров больше чем у флагмана Atlas Pro. Кроме того, учитывая колесную базу в 2,815 м, информаторы сопоставляют трехрядный паркетник с люксовым Kia Sorento Prime.

Эксперты отметили оригинальную панель с большим безрамочным сенсорным дисплеем, который напоминает тачскрин предыдущей модели Icon, и электронный селектор автоматической коробки передач. Концерн Geely сообщает, что модель будет доступна в двух комплектациях на 6 и 7 пассажирских мест с передним или полным приводом.

Модели HaoYue оснащены четырёхцилиндровыми 1,5 и 1,8-литровым двигателями с отдачей 117 лошадиных сил и 184 соответственно. Базовый мотор может быть дополнен 48-вольтовым генератором в качестве дополнительной функции. Также известно, что для водителя будут доступны следующие опции: система экстренного торможения, круиз-контроль с самостоятельной адаптацией и улучшенная светодиодная оптика.

Дебют флагмана от Geely Automobile Holdings запланирован на весну 2020 года. Начальная цена HaoYue составит 1 миллион 233 тысячи рублей.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:19

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