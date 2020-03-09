Компания Geely впервые продемонстрировала салон новой модели HaoYue





Согласно официальному анонсу, HaoYue станет самым габаритным кроссовером среди предыдущих серий авто компании Geely. Его длина более 4,8 метров, ширина – 1,9 м, а высота почти 1,8 м, что на 20 сантиметров больше чем у флагмана Atlas Pro. Кроме того, учитывая колесную базу в 2,815 м, информаторы сопоставляют трехрядный паркетник с люксовым Kia Sorento Prime.Эксперты отметили оригинальную панель с большим безрамочным сенсорным дисплеем, который напоминает тачскрин предыдущей модели Icon, и электронный селектор автоматической коробки передач. Концерн Geely сообщает, что модель будет доступна в двух комплектациях на 6 и 7 пассажирских мест с передним или полным приводом.Модели HaoYue оснащены четырёхцилиндровыми 1,5 и 1,8-литровым двигателями с отдачей 117 лошадиных сил и 184 соответственно. Базовый мотор может быть дополнен 48-вольтовым генератором в качестве дополнительной функции. Также известно, что для водителя будут доступны следующие опции: система экстренного торможения, круиз-контроль с самостоятельной адаптацией и улучшенная светодиодная оптика.Дебют флагмана от Geely Automobile Holdings запланирован на весну 2020 года. Начальная цена HaoYue составит 1 миллион 233 тысячи рублей.