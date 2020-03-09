Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных ситуациях
Нестабильная геополитическая обстановка вынуждает многих людей задуматься о выживании в непредвиденных ситуациях. Эксперты решили назвать 15 продуктов, которые необходимы для стратегического запаса.
Покупка необходимого количества продуктов для стратегического запаса может быть сложным занятием. Поэтому лучше всего приобретать ту еду, которая может не портиться долгое время и не требует особых затрат или условий хранения. К таковым можно отнести консервированные супы и бобы - они не только эффективно утоляют голод, но и содержат большое количество микроэлементов. А вот тунец способен заменить скоропортящееся мясо благодаря тому, что не теряет своих питательных свойств даже после 5 лет хранения. Стоит отметить, что любителям сладкого нужно ограничиться арахисовым маслом, медом и попкорном.
Некоторые россияне все же хотят сохранить возможность готовить нормальные блюда, но большинство растительных масел имеют небольшой срок. Отличной альтернативой является кокосовая эмульсия, которую можно использовать на протяжении 2 лет. В экстремальных условиях также необходим запас энергии, который предоставляется кофе. Само собой, нельзя не упомянуть удобство различных каш во время выживания, вроде риса. То же самое относится и к макаронным изделиям, которые разнообразят стол. Наконец, нельзя забывать о закупке продуктов первой важности: соли, сахара и кукурузной муки.
Покупка необходимого количества продуктов для стратегического запаса может быть сложным занятием. Поэтому лучше всего приобретать ту еду, которая может не портиться долгое время и не требует особых затрат или условий хранения. К таковым можно отнести консервированные супы и бобы - они не только эффективно утоляют голод, но и содержат большое количество микроэлементов. А вот тунец способен заменить скоропортящееся мясо благодаря тому, что не теряет своих питательных свойств даже после 5 лет хранения. Стоит отметить, что любителям сладкого нужно ограничиться арахисовым маслом, медом и попкорном.
Некоторые россияне все же хотят сохранить возможность готовить нормальные блюда, но большинство растительных масел имеют небольшой срок. Отличной альтернативой является кокосовая эмульсия, которую можно использовать на протяжении 2 лет. В экстремальных условиях также необходим запас энергии, который предоставляется кофе. Само собой, нельзя не упомянуть удобство различных каш во время выживания, вроде риса. То же самое относится и к макаронным изделиям, которые разнообразят стол. Наконец, нельзя забывать о закупке продуктов первой важности: соли, сахара и кукурузной муки.
Общество / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:07