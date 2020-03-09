Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных ситуациях





Покупка необходимого количества продуктов для стратегического запаса может быть сложным занятием. Поэтому лучше всего приобретать ту еду, которая может не портиться долгое время и не требует особых затрат или условий хранения. К таковым можно отнести консервированные супы и бобы - они не только эффективно утоляют голод, но и содержат большое количество микроэлементов. А вот тунец способен заменить скоропортящееся мясо благодаря тому, что не теряет своих питательных свойств даже после 5 лет хранения. Стоит отметить, что любителям сладкого нужно ограничиться арахисовым маслом, медом и попкорном.Некоторые россияне все же хотят сохранить возможность готовить нормальные блюда, но большинство растительных масел имеют небольшой срок. Отличной альтернативой является кокосовая эмульсия, которую можно использовать на протяжении 2 лет. В экстремальных условиях также необходим запас энергии, который предоставляется кофе. Само собой, нельзя не упомянуть удобство различных каш во время выживания, вроде риса. То же самое относится и к макаронным изделиям, которые разнообразят стол. Наконец, нельзя забывать о закупке продуктов первой важности: соли, сахара и кукурузной муки.