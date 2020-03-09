Meizu 17 оснастили совсем не такой камерой, как ожидалось
Китайская компания Meizu в ближайшем будущем представит свой новый флагманский смартфон, который будет презентован под названием Meizu 17. Недавно стало известно, что производитель оснастил новинку совершенно не той камерой, которую ждали поклонники бренда.
Прежние утечки с фотографиями чехла для новинки позволили экспертам и пользователям предположить, что новый Meizu 17 будет оснащен горизонтальным блоком камер с четырьмя фотосенсорами. Однако недавно китайский источник опубликовал новые рендеры, на которых показана форма и место расположения основного блока камер устройства. На этих изображениях можно увидеть, что смартфон получил всего три фотосенсора, а не четыре, как было принято считать прежде. При этом на прежних утечках демонстрировалась совершенно другая основная камера.
Ожидается, что Meizu 17 оснастят топовым SoC Snapdragon 865 со встроенным модемом, поддерживающим работу в сетях пятого поколения. Кроме всего прочего, гаджет должен получить быструю ОЗУ стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.0. Также новинка получит модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и чип NFC. Официальная презентация нового флагмана от Meizu ожидается уже этой весной, однако точная дата пока не названа.
Прежние утечки с фотографиями чехла для новинки позволили экспертам и пользователям предположить, что новый Meizu 17 будет оснащен горизонтальным блоком камер с четырьмя фотосенсорами. Однако недавно китайский источник опубликовал новые рендеры, на которых показана форма и место расположения основного блока камер устройства. На этих изображениях можно увидеть, что смартфон получил всего три фотосенсора, а не четыре, как было принято считать прежде. При этом на прежних утечках демонстрировалась совершенно другая основная камера.
Ожидается, что Meizu 17 оснастят топовым SoC Snapdragon 865 со встроенным модемом, поддерживающим работу в сетях пятого поколения. Кроме всего прочего, гаджет должен получить быструю ОЗУ стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.0. Также новинка получит модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и чип NFC. Официальная презентация нового флагмана от Meizu ожидается уже этой весной, однако точная дата пока не названа.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:07