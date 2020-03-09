Ведущий «Дома-2» Влад Кадони планирует свадьбу с Ксенией Шаповал





Намерение заключить брак бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» озвучил на лобном месте. Влад и Ксения за рамками телепроекта займутся строительством своих отношений, а после планируют свадьбу.Когда Шаповал покидала стройку, Влад Кадони провожал её огромным букетом алых роз. Ксения рассказала, что решила покинуть проект потому что нашла то, что давно искала. Влад ответил ей теплыми романтичными словами, которые растрогали девушку до слёз. Все участники телешоу поддержали девушку аплодисментами.По словам комментаторов, подобный ход событий не явился для них неожиданностью. Молодые люди флиртовали друг с другом прямо перед телекамерами и, как читают зрители, сейчас пара находится на самом пике романа, а Влад Кадони и Ксения Шаповал замечательно дополняют друг друга. Раннее зрители приписывали Кадони роман с Ольгой Орловой, которая тоже ведет телешоу, но потом выяснили, что коллеги просто хорошие друзья.