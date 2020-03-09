Диджей MEG рассказал о непростой обстановке в семье Джигана





Оксана Самойлова недавно родила четвертого ребенка, что совершенно не предвещало каких-либо напряженных ситуаций в отношениях с рэпером Джиганом. Все же, Денис Устименко-Вайнштейн недавно произвел неприятное впечатление на подписчиков в соцсети Instagram, когда показался в интернет-трансляции в нетрезвом состоянии. По предварительной информации, исполнитель вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Это повлекло за собой множество провоцирующих вопросов о семье со стороны поклонников, которые впоследствии заслужили критики от диджея MEG.Эдуард Мегаев обратился к пользователям веб-платформы с требованием "прекратить шутки и грубые комментарии" по отношению к музыканту. По словам российского продюсера, Джиган сейчас не может контролировать собственные эмоции из-за проблем в личной жизни и предположительной зависимости. В то же время Оксана Самойлова недавно опубликовала пост в соцсети со словами: "Я просто не хочу просыпаться в этот мир". Немногим позднее супруг попросил прощения у возлюбленной, которая его проигнорировала.