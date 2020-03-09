Усредненная цена автомобилей премиум-сегмента в РФ выросла на 6,5%





Специалисты отметили, что в прошлом году среднестатистическая цена люксовых авто в магазинах официальных дилеров составила 4 миллиона 346 тысяч рублей, что на 6,5% больше, чем в 2018 году. Кроме того, согласно аналитическим данным, в 2019 году на территории России было реализовано 160 тысяч новых моделей премиум-сегмента. По сравнению с результатом двухлетней давности, этот результат на 5% выше предыдущего.Эксперты сообщают, что в общей сложности на отечественном рынке усредненная стоимость нового легкового автомобиля достигла 1 миллиона 556 тысяч рублей. Такой показатель свидетельствует о значительном росте цен более чем на 8%.По предварительный прогнозам аналитиков, стоимость авто продолжит расти в 2020 году, ввиду увеличенной ставки утильсбора, утвержденной 1-го января 2020 года премьером РФ Дмитрием Медведевым.