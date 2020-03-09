Вячеслав Мясников считает, что Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" чтоб наладить личную жизнь
Юморист Вячеслав Мясников прокомментировал уход Юлии Михалковой из творческого объединения «Уральские пельмени». Актёр утверждает, телеведущей необходимо налаживать личную жизнь.
Вячеслав Мясников сообщил, что на данный момент находится на гастролях с Андреем Рожковым в разных городах России, однако они не планируют покидать коллектив «Уральских пельменей». На концертах творческого объединения команда выступает в полном составе. Согласно его утверждению, Юлия Михалкова на самом деле изъявила желание покинуть проект и произошло это, потому что она захотела наладить личную жизнь. Актёр отмечает, большое количество переездов во время проведения гастрольных туров требует максимум сил и времени.
По этой причине девушкам не легко выдерживать подобный режим и им необходим дополнительный отдых для восстановления. Артист уверяет, каждой женщине рано или поздно хочется создать семью и иметь свой уютный семейный уголок, а в их коллективе подходящие для этой цели мужчины отсутствуют, поскольку большинство «старые» и давно женатые. Поэтому актриса приняла решение уйти из команды. На данный момент она самостоятельно творчески развивается и занимается своими проектами, а возвращать её коллеги не намереваются. Актёр на вопрос о желании вернуть в шоу артистку ответил: «Ей необходим отдых».
Вячеслав Мясников сообщил, что на данный момент находится на гастролях с Андреем Рожковым в разных городах России, однако они не планируют покидать коллектив «Уральских пельменей». На концертах творческого объединения команда выступает в полном составе. Согласно его утверждению, Юлия Михалкова на самом деле изъявила желание покинуть проект и произошло это, потому что она захотела наладить личную жизнь. Актёр отмечает, большое количество переездов во время проведения гастрольных туров требует максимум сил и времени.
По этой причине девушкам не легко выдерживать подобный режим и им необходим дополнительный отдых для восстановления. Артист уверяет, каждой женщине рано или поздно хочется создать семью и иметь свой уютный семейный уголок, а в их коллективе подходящие для этой цели мужчины отсутствуют, поскольку большинство «старые» и давно женатые. Поэтому актриса приняла решение уйти из команды. На данный момент она самостоятельно творчески развивается и занимается своими проектами, а возвращать её коллеги не намереваются. Актёр на вопрос о желании вернуть в шоу артистку ответил: «Ей необходим отдых».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:52