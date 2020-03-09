Вячеслав Мясников считает, что Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" чтоб наладить личную жизнь





Вячеслав Мясников сообщил, что на данный момент находится на гастролях с Андреем Рожковым в разных городах России, однако они не планируют покидать коллектив «Уральских пельменей». На концертах творческого объединения команда выступает в полном составе. Согласно его утверждению, Юлия Михалкова на самом деле изъявила желание покинуть проект и произошло это, потому что она захотела наладить личную жизнь. Актёр отмечает, большое количество переездов во время проведения гастрольных туров требует максимум сил и времени.По этой причине девушкам не легко выдерживать подобный режим и им необходим дополнительный отдых для восстановления. Артист уверяет, каждой женщине рано или поздно хочется создать семью и иметь свой уютный семейный уголок, а в их коллективе подходящие для этой цели мужчины отсутствуют, поскольку большинство «старые» и давно женатые. Поэтому актриса приняла решение уйти из команды. На данный момент она самостоятельно творчески развивается и занимается своими проектами, а возвращать её коллеги не намереваются. Актёр на вопрос о желании вернуть в шоу артистку ответил: «Ей необходим отдых».