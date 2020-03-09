Конкурент Xiaomi miTV: Oppo выходит на рынок умных телевизоров





Не так давно представители компании намекнули, что в скором времени бренд запустит собственную линейку смарт-ТВ. О точной дате выпуска первого умного телевизора Oppo пока не сообщается, говорится лишь, что это произойдет уже во второй половине 2020 года. Отмечается, что видение компании в отношении динамично развивающегося сегмента IoT заключается в том числе и в создании целой фирменной экосистемы, в которой будут использоваться несколько подключенных устройств. Таким образом, в обозримом будущем популярный производитель смартфонов может присоединиться к другим похожим брендом, составив конкуренцию Xiaomi miTV, а также телевизорам от Honor, Realme, OnePlus и ряда других производителей.Впрочем, далеко не все бренды, наработавшие аудиторию за счет выпуска смартфонов, успешно реализовали свои планы по покорению рынка умных телевизоров. К примеру, Realme TV планировалось официально представить еще в рамках MWC 2020 в феврале текущего года. Но выставка была отменена организаторами из-за вспышки коронавируса, а организовать отдельную конференцию для того, чтобы представить публике свой новый продукт, компания пока не решилась.