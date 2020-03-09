Сергей Лазарев прослезился во время выступления Полины Смирновой на шоу «Ну-ка, все вместе»





Новый выпуск музыкальной телепередачи «Ну-ка, все вместе» отметился выступлением Полины Смирновой, 19-летней певицы из Мурманской области. Будущая звезда сцены предстала в финальном состязании с хитом IOWA «Одно и то же», который вызвал эмоциональный отклик у Сергея Лазарева, состоявшего в жюри конкурса. Бронзовый призер «Евровидения» остался под серьезным впечатлением от пения уроженки Мончегорска, поэтому не смог сдержать слезы во время прямого эфира.Ведущий шоу Николай Басков заметил взволнованного коллегу, когда объявлял имена двух финалистов очередного этапа. «Золотой голос России» удивился подобной реакции у Лазарева и спросил, почему он прослезился. По словам 36-летнего исполнителя, голос участницы вызвал у него бурные чувства, а выступление оказалось настолько грандиозным, что «ради него стоит жить». Другие члены жюри тоже отметили, что впервые видят своего председателя в слезах.