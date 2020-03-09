Бывший муж Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов раскрыл секреты «Моей прекрасной няни»
Известный российский актер Сергей Жигунов, ставший для актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сначала партнером по съемочной площадке, а потом и мужем, вспомнил о том, как велась работа над сериалом «Моя прекрасная няня». По словам артиста, данный проект оказался настолько успешным, что повторить нечто подобное никому не удается до сих пор, при этом, секрет съемок популярного ситкома оказался довольно прост.
Жигунов уверен, что на данный момент в России нет ни одного телевизионного проекта, которому удалось бы повторить успех «Моей прекрасной няни». При этом он раскрыл секрет съемок ситкома, отметив, что для этого создатели фильма использовали одновременно сразу пять камер, что сделало его больше похожим на телеспектакль. «У этого шоу прекрасный сценарий, великолепная работа актерского состава. Несмотря на то, что ситком – это довольно сложный жанр, получилось превосходно. При этом, сериал снимали одновременно пятью камерами, что практически превратило его в телеспектакль», - объяснил актер в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда».
Стоит напомнить, что сериал, в котором Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк сыграли главные роли, выходил на экраны с 2004 по 2009 годы. Именно во время работы над этим проектом между артистами завязался роман, который позднее обернулся свадьбой.
Жигунов уверен, что на данный момент в России нет ни одного телевизионного проекта, которому удалось бы повторить успех «Моей прекрасной няни». При этом он раскрыл секрет съемок ситкома, отметив, что для этого создатели фильма использовали одновременно сразу пять камер, что сделало его больше похожим на телеспектакль. «У этого шоу прекрасный сценарий, великолепная работа актерского состава. Несмотря на то, что ситком – это довольно сложный жанр, получилось превосходно. При этом, сериал снимали одновременно пятью камерами, что практически превратило его в телеспектакль», - объяснил актер в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда».
Стоит напомнить, что сериал, в котором Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк сыграли главные роли, выходил на экраны с 2004 по 2009 годы. Именно во время работы над этим проектом между артистами завязался роман, который позднее обернулся свадьбой.