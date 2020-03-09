Бывший муж Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов раскрыл секреты «Моей прекрасной няни»





Жигунов уверен, что на данный момент в России нет ни одного телевизионного проекта, которому удалось бы повторить успех «Моей прекрасной няни». При этом он раскрыл секрет съемок ситкома, отметив, что для этого создатели фильма использовали одновременно сразу пять камер, что сделало его больше похожим на телеспектакль. «У этого шоу прекрасный сценарий, великолепная работа актерского состава. Несмотря на то, что ситком – это довольно сложный жанр, получилось превосходно. При этом, сериал снимали одновременно пятью камерами, что практически превратило его в телеспектакль», - объяснил актер в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда».Стоит напомнить, что сериал, в котором Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк сыграли главные роли, выходил на экраны с 2004 по 2009 годы. Именно во время работы над этим проектом между артистами завязался роман, который позднее обернулся свадьбой.