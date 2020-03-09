Звезде «Дома-2» Кристине Дерябиной в третий раз отказали в маммопластике





Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Кристина Дерябина рассказала своим подписчикам, что планирует снова увеличить грудь. Комментаторы забрасывают девушку вопросами, когда же она похвастает результатом.Звезда объяснила, что хирурги не могут назначить дату операции. Основываясь на её текущем состоянии здоровья, врачи в третий раз настояли на переносе маммопластики. Кристина признается, что начинают подумывать от целесообразности идеи увеличить грудь.Напомним, что операция по увеличению груди, которую желает провести бывшая участница телестройки, будет уже второй. Какое-то время назад девушка делала маммопластику. Но сейчас, по прошествии нескольких лет, ей захотелось иметь грудь ещё большего размера и Дерябина решилась на новую операцию.Молодой человек, с которым Кристина встречалась в то время, настоял на идеальности её форм, которые не требуют вмешательства. Полгода назад отношения распались и Дерябина вернулась к своей идее.