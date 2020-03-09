Элджей признался Анастасии Ивлеевой в любви со сцены в Новосибирске

Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, выступил в МВК «Новосибирск Экспоцентр», где собралось более трех тысяч поклонников. По традиции супруга рэпера тоже прилетела на концерт, состоявшийся 8-го марта в ее 29-й день рождения. Популярный исполнитель, поздравивший всех присутствующих девушек с Международным женским днем, со сцены признался в любви имениннице словами: «С днем рождения, детка. Я тебя люблю».Как известно, в июне 2018 года журналистам удалось узнать, что видеоблогер и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» встречается с музыкантом Алексеем Узенюком, а в сентябре 2019 года пара публично заявила о свадьбе. На данный момент супруги активно развиваются в своих профессиональных сферах и регулярно делятся совместными фото в социальных сетях.Согласно сообщениям в СМИ, депутат Сергей Сухов намеревался отменить концерт Элджея в Новосибирске из-за сомнительного содержания текстов исполнителя. Однако выступление все же состоялось и по информации от пресс-службы МВД, в Экспоцентре не были замечены даже дежурные полицейские для обеспечения безопасности на подобных массовых мероприятиях.