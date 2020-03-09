Приложение популярного бенчмарка AnTuTu удалили из сервиса Google Play Store





Более того, удалению подверглась вся серия программ, так или иначе связанная с AnTuTu. Изначально пользователи предположили, что корпорация Google решила удалить все эти приложения из-за компании Cheetah Mobile, чьи приложения ранее были лишены доступа к магазину из-за систематических нарушений его правил. Однако позднее представители бенчмарка заявили, что указанная компания в действительности не является владельцем AnTuTu, а также подтвердили, что 7 марта было получено обращение от Google, в тексте которого утверждалось, что AnTuTu является частью попавшей под санкции организации. Вероятнее всего, это и послужило причиной удаления приложений.В то же время, администрация бенчмарка обращает внимание на тот факт, что он был создан еще в 2011 году, то есть, до основания Cheetah Mobile, которая впоследствии просто стала акционером AnTuTu. В ходе этих разбирательств стало известно, что решение об удалении приложений для теста производительности было принято администрацией Google Play Store лишь потому, что в разделе «политика конфиденциальности» разработчик указал ссылку на сайт Cheetah Mobile. В скором времени стороны обещают уладить этот вопрос и вернуть AnTuTu в список доступных пользователям приложений.