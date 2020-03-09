Приложение популярного бенчмарка AnTuTu удалили из сервиса Google Play Store
Бенчмарк AnTuTu является одним из самых старых сервисов тестирования производительности аппаратной начинки устройств. Несмотря на многочисленные претензии к точности теста, свою функцию приложение компании выполняет хорошо. Но это не помешало администрации фирменного магазина Google Play Store удалить приложение.
Более того, удалению подверглась вся серия программ, так или иначе связанная с AnTuTu. Изначально пользователи предположили, что корпорация Google решила удалить все эти приложения из-за компании Cheetah Mobile, чьи приложения ранее были лишены доступа к магазину из-за систематических нарушений его правил. Однако позднее представители бенчмарка заявили, что указанная компания в действительности не является владельцем AnTuTu, а также подтвердили, что 7 марта было получено обращение от Google, в тексте которого утверждалось, что AnTuTu является частью попавшей под санкции организации. Вероятнее всего, это и послужило причиной удаления приложений.
В то же время, администрация бенчмарка обращает внимание на тот факт, что он был создан еще в 2011 году, то есть, до основания Cheetah Mobile, которая впоследствии просто стала акционером AnTuTu. В ходе этих разбирательств стало известно, что решение об удалении приложений для теста производительности было принято администрацией Google Play Store лишь потому, что в разделе «политика конфиденциальности» разработчик указал ссылку на сайт Cheetah Mobile. В скором времени стороны обещают уладить этот вопрос и вернуть AnTuTu в список доступных пользователям приложений.
Более того, удалению подверглась вся серия программ, так или иначе связанная с AnTuTu. Изначально пользователи предположили, что корпорация Google решила удалить все эти приложения из-за компании Cheetah Mobile, чьи приложения ранее были лишены доступа к магазину из-за систематических нарушений его правил. Однако позднее представители бенчмарка заявили, что указанная компания в действительности не является владельцем AnTuTu, а также подтвердили, что 7 марта было получено обращение от Google, в тексте которого утверждалось, что AnTuTu является частью попавшей под санкции организации. Вероятнее всего, это и послужило причиной удаления приложений.
В то же время, администрация бенчмарка обращает внимание на тот факт, что он был создан еще в 2011 году, то есть, до основания Cheetah Mobile, которая впоследствии просто стала акционером AnTuTu. В ходе этих разбирательств стало известно, что решение об удалении приложений для теста производительности было принято администрацией Google Play Store лишь потому, что в разделе «политика конфиденциальности» разработчик указал ссылку на сайт Cheetah Mobile. В скором времени стороны обещают уладить этот вопрос и вернуть AnTuTu в список доступных пользователям приложений.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:59