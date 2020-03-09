Эксперты перечислили 7 причин употребления одного стакана воды после пробуждения





Специалисты сообщают, утром натощак сразу после пробуждения необходимо выпивать хотя бы один стакан воды комнатной температуры. Когда организм отдыхает ночью, он также теряет влагу. В следствии этого возникает обезвоживание, которое приводит к загустению крови, ухудшению работы сердца и сосудов, плохому состоянию кожи. Согласно исследованиям, питье пол-литра воды существенно улучшает кровообращение, делает кожный покров здоровым и сияющим.Большинство проблем со здоровьем связано с накоплением в теле ненужных веществ, токсинов, их остаточных компонентов, которые выделяются при расщеплении. Употребляя воду можно активизировать их выведение из организма. Во время похудения также не стоит забывать о насыщении организма жидкостью. Если потеря веса остановилась, питье воды быстро «разгонит» метаболизм. При употреблении жидкости можно предотвратить возникновение изжоги, позаботиться о росте волос, укрепить иммунную систему, избежать появление камней в почках, инфекций мочевого пузыря, преждевременных морщин.