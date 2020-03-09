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Эксперты перечислили 7 причин употребления одного стакана воды после пробуждения

Эксперты в области питания рассказали о 7 причинах, из-за которых необходимо выпивать один стакан воды после пробуждения. Благодаря этому можно избежать обезвоживания организма, предотвратить изжогу, улучшить рост волос и сбросить вес.

Специалисты сообщают, утром натощак сразу после пробуждения необходимо выпивать хотя бы один стакан воды комнатной температуры. Когда организм отдыхает ночью, он также теряет влагу. В следствии этого возникает обезвоживание, которое приводит к загустению крови, ухудшению работы сердца и сосудов, плохому состоянию кожи. Согласно исследованиям, питье пол-литра воды существенно улучшает кровообращение, делает кожный покров здоровым и сияющим.

Большинство проблем со здоровьем связано с накоплением в теле ненужных веществ, токсинов, их остаточных компонентов, которые выделяются при расщеплении. Употребляя воду можно активизировать их выведение из организма. Во время похудения также не стоит забывать о насыщении организма жидкостью. Если потеря веса остановилась, питье воды быстро «разгонит» метаболизм. При употреблении жидкости можно предотвратить возникновение изжоги, позаботиться о росте волос, укрепить иммунную систему, избежать появление камней в почках, инфекций мочевого пузыря, преждевременных морщин.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:44

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