«Риск коронавируса»: Алена Кравец расплакалась из-за болезни дочери
Известная российская модель и светская львица Алена Кравец не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась из-за состояния здоровья своей дочери. После визита в школу у Даниэллы резко подскочила температура, а прибывшие домой к знаменитости медики шокировали ее своим заявлением, отметив, что подозревают у девочки коронавирус.
«Я пыталась сбить ей температуру домашними средствами, но когда жар повысился, пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшие медики сразу же начали настаивать на срочной госпитализации. Дескать, есть распоряжение забирать в клинику всех, поскольку очень высокий риск коронавируса», - посетовала Кравец на небольшом видео, опубликованном на ее страничке в социальной сети Instagram. Очевидно, что из-за волнения ей сложно сдерживать эмоции, поэтому в какой-то из моментов она даже расплакалась. Светская львица отмечает, что она принялась убеждать медиков в том, что у ее дочери, вероятнее всего, самая простая простуда, однако врачи ее слушать не стали. Как признается модель, она с трудом отбила дочь, чтобы не отправлять ее в медучреждение. При этом врачи вынудили Алену Кравец подписать расписку в том, что ее дочь останется на карантине дома на пару недель.
«Сейчас реально опасно вызывать скорую, это страшно, при любой температуре взрослых и даже детей сразу же забирают в инфекционную больницу и сажают с реальными больными в общую палату. Один мой знакомый рассказал такую жуткую историю, что я теперь даже не знаю, как лучше поступить при температуре и недомогании», - поделилась своими переживаниями Кравец.
«Я пыталась сбить ей температуру домашними средствами, но когда жар повысился, пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшие медики сразу же начали настаивать на срочной госпитализации. Дескать, есть распоряжение забирать в клинику всех, поскольку очень высокий риск коронавируса», - посетовала Кравец на небольшом видео, опубликованном на ее страничке в социальной сети Instagram. Очевидно, что из-за волнения ей сложно сдерживать эмоции, поэтому в какой-то из моментов она даже расплакалась. Светская львица отмечает, что она принялась убеждать медиков в том, что у ее дочери, вероятнее всего, самая простая простуда, однако врачи ее слушать не стали. Как признается модель, она с трудом отбила дочь, чтобы не отправлять ее в медучреждение. При этом врачи вынудили Алену Кравец подписать расписку в том, что ее дочь останется на карантине дома на пару недель.
«Сейчас реально опасно вызывать скорую, это страшно, при любой температуре взрослых и даже детей сразу же забирают в инфекционную больницу и сажают с реальными больными в общую палату. Один мой знакомый рассказал такую жуткую историю, что я теперь даже не знаю, как лучше поступить при температуре и недомогании», - поделилась своими переживаниями Кравец.