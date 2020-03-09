«Риск коронавируса»: Алена Кравец расплакалась из-за болезни дочери

«Я пыталась сбить ей температуру домашними средствами, но когда жар повысился, пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшие медики сразу же начали настаивать на срочной госпитализации. Дескать, есть распоряжение забирать в клинику всех, поскольку очень высокий риск коронавируса», - посетовала Кравец на небольшом видео, опубликованном на ее страничке в социальной сети Instagram. Очевидно, что из-за волнения ей сложно сдерживать эмоции, поэтому в какой-то из моментов она даже расплакалась. Светская львица отмечает, что она принялась убеждать медиков в том, что у ее дочери, вероятнее всего, самая простая простуда, однако врачи ее слушать не стали. Как признается модель, она с трудом отбила дочь, чтобы не отправлять ее в медучреждение. При этом врачи вынудили Алену Кравец подписать расписку в том, что ее дочь останется на карантине дома на пару недель.«Сейчас реально опасно вызывать скорую, это страшно, при любой температуре взрослых и даже детей сразу же забирают в инфекционную больницу и сажают с реальными больными в общую палату. Один мой знакомый рассказал такую жуткую историю, что я теперь даже не знаю, как лучше поступить при температуре и недомогании», - поделилась своими переживаниями Кравец.