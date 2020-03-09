Звезду «Дом-2» Дарью Пынзарь возмутили вопросы о затратах на поездку в Куршевель





Так, подписчики Дарьи Пынзарь начали спрашивать у нее, а кто оплачивает их пребывание на отдыхе, сторона, которая пригласила или все-таки сама Дарья. Пынзарь подобный вопрос не очень понравился и она решила отчитать своих фолловеров, отметив, что спрашивать о финансах не совсем вежливо и она так старается не делать.Тогда, подписчики задали вопрос немного иначе. Они спросили, сколько стоит отдохнуть в Альпах. Дарья Пынзарь сказала, что недешево, но оно того стоит.Стоит отметить, что сама Дарья Пынзарь в этом году свой день рождения отмечала вдвоем с мужем в Париже. По словам Дарьи, поездка ей очень сильно понравилась. В французской столице она с супругом попробовала много новых блюд, гуляла, а также сделала несколько снимков на фоне Эйфелевой башни. К слову, Францию звезда проекта«Дом-2» Дарья Пынзарь посетила во второй раз.