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Звезду «Дом-2» Дарью Пынзарь возмутили вопросы о затратах на поездку в Куршевель

Звезда проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе со своим супругом находятся в Куршавеле на праздновании дня рождения Ксении Бородиной. Поклонники узнав об этом поинтересовались, сколько стоит отдых и кто за него платит.

Звезду «Дом-2» Дарью Пынзарь возмутили вопросы о затратах на поездку в Куршевель

Так, подписчики Дарьи Пынзарь начали спрашивать у нее, а кто оплачивает их пребывание на отдыхе, сторона, которая пригласила или все-таки сама Дарья. Пынзарь подобный вопрос не очень понравился и она решила отчитать своих фолловеров, отметив, что спрашивать о финансах не совсем вежливо и она так старается не делать.

Тогда, подписчики задали вопрос немного иначе. Они спросили, сколько стоит отдохнуть в Альпах. Дарья Пынзарь сказала, что недешево, но оно того стоит.


Стоит отметить, что сама Дарья Пынзарь в этом году свой день рождения отмечала вдвоем с мужем в Париже. По словам Дарьи, поездка ей очень сильно понравилась. В французской столице она с супругом попробовала много новых блюд, гуляла, а также сделала несколько снимков на фоне Эйфелевой башни. К слову, Францию звезда проекта«Дом-2» Дарья Пынзарь посетила во второй раз.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:15

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