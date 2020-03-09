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Александр Стефанович рассказал о секретах Аллы Пугачевой на съемочной площадке

По словам Александра Стефановича, в советское время, разумеется, не существовало программ вроде фотошопа, поэтому знаменитостям приходилось использовать различные уловки. Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал о всех её секретах подготовки к выходу на сцену.
Александр Стефанович рассказал о секретах Аллы Пугачевой на съемочной площадке

Ранее актёрам и музыкантам необходимо было работать с ретушерами, задачей которых являлась кардинальная смена внешности знаменитостей и их подготовка к выступлению. Например, благодаря углю и цветным карандашам можно было скрыть морщины, подкрасить щеки и глаза. Что касается кинематографа, то здесь также использовались интересные уловки. Так, при съемке сцен с Любовью Орловой, например, чулок натягивали на камеру для создания эффекта разглаженных морщин.

Если применять цветное стекло, операторы делали лицо худым или увеличивали глаза. Данная технология применялась во время съемок фильма «Душа» с участием певицы Софии Ротару. Когда Алла Пугачева снялась в киноленте «Женщина, которая поет», её попросили надеть накладные зубы или капу для скрытия имеющейся щербинки.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:18

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