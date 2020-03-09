Александр Стефанович рассказал о секретах Аллы Пугачевой на съемочной площадке





Ранее актёрам и музыкантам необходимо было работать с ретушерами, задачей которых являлась кардинальная смена внешности знаменитостей и их подготовка к выступлению. Например, благодаря углю и цветным карандашам можно было скрыть морщины, подкрасить щеки и глаза. Что касается кинематографа, то здесь также использовались интересные уловки. Так, при съемке сцен с Любовью Орловой, например, чулок натягивали на камеру для создания эффекта разглаженных морщин.Если применять цветное стекло, операторы делали лицо худым или увеличивали глаза. Данная технология применялась во время съемок фильма «Душа» с участием певицы Софии Ротару. Когда Алла Пугачева снялась в киноленте «Женщина, которая поет», её попросили надеть накладные зубы или капу для скрытия имеющейся щербинки.