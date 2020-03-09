Тина Канделаки назвала материнство главным предназначением женщины
Тина Канделаки на своей странице в Instagram поделилась мнением о главном предназначении женщины. Она также поздравила женщин с Международным женским днём и призвала быть свободными.
Тина Канделаки призвала женщин избавляться от предрассудков, негативных ситуаций, чужого мнения, осуждающих взглядов, несвободы, которая естественным образом сопровождает всех. Она сообщила, необходимо избавиться от всего, что сковывает, поскольку поможет воспитать и сделать детей счастливыми. Телеведущая также выразила мнение по поводу главной миссии женщин, которая состоит в материнстве. Согласно её утверждению, как бы не изменился мир, а данная роль неизменно будет принадлежать прекрасной половине.
В своей публикации телеведущая отметила, что матерью быть - задача не самая лёгкая, в современном мире всё быстро меняется, жизненные приоритеты модифицируются, а женщина забывает о своём предназначении. Она также обратилась к мужчинам, и отметила, что дамы всегда будут нуждаться в их поддержке. «Питайте нас энергией, чтобы мы могли поделиться ею с вами, когда вам самим будет нужна наша помощь. А чтобы порадовать любимую, не нужен календарь или особый праздник. Главное - выбрать подарок с душой и открытым сердцем, поскольку любовь не исчисляется в рублях или долларах», — подытожила Канделаки.
Тина Канделаки призвала женщин избавляться от предрассудков, негативных ситуаций, чужого мнения, осуждающих взглядов, несвободы, которая естественным образом сопровождает всех. Она сообщила, необходимо избавиться от всего, что сковывает, поскольку поможет воспитать и сделать детей счастливыми. Телеведущая также выразила мнение по поводу главной миссии женщин, которая состоит в материнстве. Согласно её утверждению, как бы не изменился мир, а данная роль неизменно будет принадлежать прекрасной половине.
В своей публикации телеведущая отметила, что матерью быть - задача не самая лёгкая, в современном мире всё быстро меняется, жизненные приоритеты модифицируются, а женщина забывает о своём предназначении. Она также обратилась к мужчинам, и отметила, что дамы всегда будут нуждаться в их поддержке. «Питайте нас энергией, чтобы мы могли поделиться ею с вами, когда вам самим будет нужна наша помощь. А чтобы порадовать любимую, не нужен календарь или особый праздник. Главное - выбрать подарок с душой и открытым сердцем, поскольку любовь не исчисляется в рублях или долларах», — подытожила Канделаки.