Виктор Добронравов назвал себя баловнем судьбы и признался, что ждет похвалы от отца





В свои 37 лет Виктор Добронравов может похвастать серьезными карьерными успехами, поскольку достойно продолжает дело актерской династии Добронравовых. Артист принял участие в семи десятках проектов, сделав работу и семью своими главными жизненными приоритетами. Как отмечает сам артист, в жизни ему повезло, причем, везение не покидает его ни на минуту, поскольку он практически всегда получает хорошие роли. Более того, Добронравову-младшему еще ни разу в жизни не приходилось играть в фильмах, где ему по сценарию предстояло бы ругаться с родственниками. «Я баловень судьбы, более того, я все еще ориентируюсь на мнение своего отца и жду от него похвалы. Отец вообще довольно строгий критик, впервые он сказал, что гордится моими достижениями после премьеры фирма Т-34», - отметил актер.Примечательно, что биография Виктора Добронравова складывается исключительно спокойно. В истории популярного артиста нет ни единого скандала. Со своей возлюбленной он познакомился еще в 14 лет, а сейчас может похвастать уже десятью годами счастливого брака с ней. К слову, актер и его жена воспитывают двух юных дочерей – Варвару и Василису.