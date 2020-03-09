Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в воздушном платье подражала Мэрилин Монро у вентилятора

Фото, на котором Мельникова копирует легендарную звезду Голливуда у включенного вентилятора, раздувающего подол ее наряда, актриса сопроводила поздравительной и в то же время напутственной подписью. «Девушки всех возрастов. С праздником нас», - обратилась знаменитость к женщинам, после чего переключила внимание на мужчин, напомнив им, что не стоит забывать о том, что их дамы любят подарки по поводу и без него.Подписчиков Дарьи Мельниковой эта публикация настолько впечатлила, что они довольно быстро поставили под ней почти 10 тысяч «лайков» и огромное количество хвалебных комментариев, в которых называли актрису молодой, сексуальной девушкой. Впрочем, опубликованное кинозвездой фото многие признали хулиганским в хорошем смысле этого слова.