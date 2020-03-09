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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в воздушном платье подражала Мэрилин Монро у вентилятора

Известная российская актриса Дарья Мельникова, ставшая популярной еще во времена съемок в ситкоме «Папины дочки» опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram в честь 8 марта весьма забавный снимок. Артистка предстала перед публикой в воздушном кокетливом платье, с помощью которого подражала Мэрилин Монро у вентилятора.
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в воздушном платье подражала Мэрилин Монро у вентилятора

Фото, на котором Мельникова копирует легендарную звезду Голливуда у включенного вентилятора, раздувающего подол ее наряда, актриса сопроводила поздравительной и в то же время напутственной подписью. «Девушки всех возрастов. С праздником нас», - обратилась знаменитость к женщинам, после чего переключила внимание на мужчин, напомнив им, что не стоит забывать о том, что их дамы любят подарки по поводу и без него.

Подписчиков Дарьи Мельниковой эта публикация настолько впечатлила, что они довольно быстро поставили под ней почти 10 тысяч «лайков» и огромное количество хвалебных комментариев, в которых называли актрису молодой, сексуальной девушкой. Впрочем, опубликованное кинозвездой фото многие признали хулиганским в хорошем смысле этого слова.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 05:11

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