Лера Кудрявцева порадовала подписчиков редким фото с матерью

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» довольно редко делится фотографиями с матерью Александрой, но в честь Международного женского дня сделала исключение. Как оказалось, сейчас они вместе отдыхают в Дубае. В праздничный день Кудрявцева сводила маму на водно-акробатическую программу La Perle by Dragone., - отметила знаменитость.Поклонники очень тепло оценили данное фото, отметив, что женщины выглядят прекрасно, также они поздравили их с Международным женским днем, пожелав хорошего празднования.