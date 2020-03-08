«Поздравления от Тимурыча»: Анастасия Решетова с сыном оригинально поздравили женщин с 8 марта

По случаю праздника Решетова нарядила юного наследника в костюм с белой рубашкой и усадила в детский шезлонг. «С праздником, девочки. Примите поздравления от Тимурыча», - гласит подпись модели под этой публикацией.Подписчицы Анастасии не столько благодарили ее за поздравления в комментариях, сколько восхищались стильным видом маленького сына знаменитости, называя его то «кавалером», то «лапочкой», то «будущим покорителем женских сердец». Многие также отметили, что маленький Ратмир удивительным образом похож и на мать, и на отца.