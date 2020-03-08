АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены удивительные факты о человеческом…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

«Поздравления от Тимурыча»: Анастасия Решетова с сыном оригинально поздравили женщин с 8 марта

Российская модель Анастасия Решетова решила оригинально подойти к поздравлению женщин с 8 марта. Супруга популярного рэп-исполнителя Тимати опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фото маленького сына Ратмира с розой в руке и поздравительным текстом.
«Поздравления от Тимурыча»: Анастасия Решетова с сыном оригинально поздравили женщин с 8 марта

По случаю праздника Решетова нарядила юного наследника в костюм с белой рубашкой и усадила в детский шезлонг. «С праздником, девочки. Примите поздравления от Тимурыча», - гласит подпись модели под этой публикацией.

Подписчицы Анастасии не столько благодарили ее за поздравления в комментариях, сколько восхищались стильным видом маленького сына знаменитости, называя его то «кавалером», то «лапочкой», то «будущим покорителем женских сердец». Многие также отметили, что маленький Ратмир удивительным образом похож и на мать, и на отца.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Поздравления от Тимурыча»: Анастасия Решетова с сыном оригинально поздравили женщин с 8…
Фронтмен «Уматурман» Владимир Кристовский поздравил женщин с 8 марта в одних…
Xiaomi планирует выпуск нового флагмана Mi 10S с большим…
Суд отклонил иск звезды «Дом-2» Инессы Шевчук против пластического…
Блогер Екатерина Диденко поделилась свадебным видео после гибели…
Автолюбители оснастили салон ГАЗ-24 «Волга» деревянной…
Ученые: Любовь защищает женщину от вирусных…
Ценник на Huawei P30 Pro в Китае падает перед анонсом Huawei…
«Я его не чувствую как партнера»: Владимир Зеленский об отношениях с президентом…
Little Big пообещали, что премьера песни для "Евровидения-2020" состоится 9…
Гарик Сукачев поздравил всех женщин с первым весенним…
В Сети показали уникальный кемпер на базе Volkswagen…
ВАЗ-1120: В Сети вспомнили об уникальном минивэне на базе Lada…
Нельзя игнорировать: Медики назвали семь ранних признаков рака…
Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 поступил в…
«Пуст всегда будет чебурек с мясом»: Вера Брежнева забавно поздравила…
Анфиса Чехова: "Девочки, в этот международный праздник, я хочу пожелать нам самого главного —…
"Ты спасла мою жизнь": Джиган поздравил Оксану Самойлову с Международным женским…
Минобороны России показало подводный лазерный «пистолет» в…
Составлен ТОП-3 самых мощных автомобилей массового сегмента в…
Google, Adidas совместно с издателем игр EA Sports разработали "умные"…
11-летний певец из Челябинска покорил жюри программы «Голос.…
Диетологи: Похудение зависит от времени приема…
Близкие Анастасии Заворотнюк молятся за здоровье актрисы у мощей Матроны…
Американские СМИ рассказали о необычных наземных испытаниях…
Владимир Пресняков-старший рассказал о блате в программе «Голос»: "Взятки и…
"Держите, держитесь и будьте всегда поддерживаемы": Елена Подкаминская поздравила всех мам с 8…
Компания Vivo объявила о старте продаж бюджетного смартфона Vivo…
Просмотреть все новости