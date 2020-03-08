Суд отклонил иск звезды «Дом-2» Инессы Шевчук против пластического хирурга

Инесса Шевчук никогда не скрывала, что любит обращаться к бьюти-процедурам и менять свою внешность. Так, девушка не совсем удачно несколько месяцев назад увеличила себе грудь. После хирургического вмешательства у девушки начала очень сильно болеть спина, и в итоге она вынуждена было просить врачей вынуть импланты, но ей отказали.Модель, поняв, что на встречу ей идти не хотят, приняла решение подать в суд и получить компенсацию за моральный ущерб. Но заседаниями суда Инесса Шевчук пренебрегала, и ее иск был просто напросто отклонен.Сама звезда реалити «Дом-2» Инесса Шевчук никак сложившуюся ситуацию не комментирует, так как ранее она заявляла, что лишний пиар ей не нужен. Более того, красотка продолжает получать высшее образование и путешествовать по миру. Не забывает Инесса Шевчук говорить и о том, что привлекательными бывают только те женщины, которые не забывают за собой ухаживать.