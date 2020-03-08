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Игорь Верник креативно поздравил всех женщин с 8 марта: "Выбирайте сами, какими вам быть"

Игорь Верник на своей странице в Instagram решил креативно поздравить всех женщин с 8 марта. Он опубликовал два поста с искренними пожеланиями и восхищением в сторону прекрасной половины человечества.
Игорь Верник креативно поздравил всех женщин с 8 марта: "Выбирайте сами, какими вам быть"

Первое видео, которое появилось в аккаунте Игоря Верника, содержало искреннее пожелание всем женщинам.
«Глядя прямо в ваши глаза, в душу, в прекрасное женское нутро, я хочу пожелать вам быть любимыми, здоровыми, оригинальными, яркими, смелыми, слабыми, нежными, кокетливыми, хитрыми, прямолинейными. Выбирайте сами, какими вам быть. Главное, чтобы рядом с нами вы расцветали. В этот прекрасный и чудесный женский день я поздравляю вас с 8 марта», - заявил Игорь Верник.

Позднее появилось второе видео, на котором актёр предстал в женском платье. Судя по всему, команда гримёров помогала ему подготавливаться к выступлению в спектакле, в котором он сыграет женскую роль. Верник настолько был впечатлён этим действом, что восхитился тем, как сложно быть женщиной.
«Прекрасные наши, это невероятное искусство — быть женщиной! Для этого требуется не одна пара рук, чтобы выглядеть замечательно много часов на ногах без сна - и всё ради того, чтобы быть шикарной и божественной. С праздником, милые дамы!» - прокомментировал видео актёр.

Поклонницы, в свою очередь, не удержались и принялись хвалить креатив телепродюсера. Стоит отметить, что телеведущий не первый раз демонстрирует видео в женском наряде. Впервые ролик появился на его странице ещё в конце декабря 2019 года.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:00

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