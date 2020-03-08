Фронтмен «Уматурман» Владимир Кристовский поздравил женщин с 8 марта в одних «трениках»

На этом фото Кристовский стоит босиком в спортивных штанах, с голым торсом и держит в руках ящик с цветами. Рядом позирует и его 3-летний сын Федор, держащий в руках небольшой букет цветов. «С праздником вас, девочки», - гласит подпись исполнителя под этой публикацией. Следует отметить, что поздравлять с 8 марта музыканту и его юному сыну придется много кого. Во первых, у знаменитости уже есть три дочери от прежнего брака, кроме того, не так давно появилась информация о том, что нынешняя супруга артиста Ольга беременна во второй раз.Примечательно, но в одном из своих недавних интервью Владимир Кристовский жаловался на то, что считает себя плохим отцом, поскольку уделяет детям слишком мало времени. Более того, музыкант признался, что в свободное от выступлений время предпочитает кататься на своем мотоцикле, а не сидеть дома.