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Агата Муцениеце не осталась без цветов на 8 марта после развода с Павлом Прилучным

Известная российская актриса Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный не так давно публично объявили о своем разводе. Сейчас супруги уже проживают раздельно, впрочем, это не помешало артистке получить на 8 марта огромный букет цветов.
Агата Муцениеце не осталась без цветов на 8 марта после развода с Павлом Прилучным

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует с большим роскошным букетом роз. Актриса на этом снимке запечатлена совершенно без макияжа и в очках. Примечательно, что немногим ранее Агата Муцениеце откровенно поделилась со своими подписчиками информацией о том, что уже совсем скоро станет совершенно свободной девушкой, пусть и с двумя детьми на руках. С актером Павлом Прилучным, в браке с которым Муцениеце родила сына Тимофея и дочь Мию, она расстается.

Как рассказывала сама актриса, супруг неоднократно выражал желание завести еще одного ребенка, однако она сама оказалась к этому не готова и не очень положительно отнеслась к перспективе стать многодетной матерью.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:10

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