Агата Муцениеце не осталась без цветов на 8 марта после развода с Павлом Прилучным





На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует с большим роскошным букетом роз. Актриса на этом снимке запечатлена совершенно без макияжа и в очках. Примечательно, что немногим ранее Агата Муцениеце откровенно поделилась со своими подписчиками информацией о том, что уже совсем скоро станет совершенно свободной девушкой, пусть и с двумя детьми на руках. С актером Павлом Прилучным, в браке с которым Муцениеце родила сына Тимофея и дочь Мию, она расстается.Как рассказывала сама актриса, супруг неоднократно выражал желание завести еще одного ребенка, однако она сама оказалась к этому не готова и не очень положительно отнеслась к перспективе стать многодетной матерью.