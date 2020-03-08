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Гарик Сукачев поздравил всех женщин с первым весенним праздником

Гарик Сукачев на своей странице в Instagram поздравил с первым весенним праздником, 8 марта, всех женщин. Своё обращение он записал в Екатеринбурге, где сегодня пройдёт его концерт, посвящённый женскому дню.

Рок-музыкант сообщил, что собирается зажечь на концерте ради удовольствия и прекрасного настроения дам. Под конец ролика он отправил все своим поклонницам воздушный поцелуй.
«Милые наши и чудесные женщины, девушки, а также девочки! Девушки - чьи-то возлюбленные, а девочки - чьи-то доченьки. Хочу поздравить всех вас с этим весенним женским праздником 8 марта. Мы пребываем в Екатеринбурге, где сегодня пройдёт концерт, посвященный всем вам. Поздравляю прекрасную половину человечества, целую крепко, ваша репка!», — сообщил исполнитель.

Поклонницы, в свою очередь, выразили благодарность музыканту за искренне поздравление и передали хорошие пожелания женской части его семьи и коллектива. «Спасибо, Гарик! Прекрасное и радостное поздравление. Целую Вас!» «Благодарю Вас за поздравление! Очень приятно, особенно поцелуй!», «И ваших дорогих супругу и доченьку с праздником! И милых дам вашего коллектива поздравляю», «Ваш концерт на 8 марта - самый лучший подарок для всех женщин планеты», — откликнулись поклонницы музыканта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:59

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