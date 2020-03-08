McLaren Special Operations выпустит суперкар GT с окраской-хамелеон и кашемировой отделкой интерьера
Подразделение McLaren Special Operations анонсировало выпуск суперкара GT, имеющего переливающуюся окраску кузова и кашемировую отделку интерьера. Для придания характерного цвета автомобилю дизайнеры использовали три оттенка зеленого и наносили их особым образом.
Автомобиль изменяет оттенок в зависимости солнечного отражения. Суперкар покрасили в три оттенка зелёного, на это было потрачено 430 часов. Технология окраски заключается в послойном нанесении цвета от тёмно-зелёного до светло-зелёного. Нижняя часть оформлена в салатовый тон. Чёрный цвет преобладает в колёсных дисках, патрубках выхлопных труб и окантовке окон. Впервые разработчики решили оформить салон машины кашемиром и тёмно-зелёной антрацитовой кожей.
На подголовниках присутствует фирменная вышивка MSO. Педалям и панелям автомобиля оставили единый дизайн. Суперкар, согласно техническим характеристикам, абсолютно ничем не отличается от других гранд-туреров. Он оснащён 4,0-литровым 620-сильным (630 Нм) 8-цилиндровым двигателем с двойным наддувом. В качестве трансмиссии — 7-ступенчатый преселективный «робот», привод — на заднюю ось. Для разгона до 100 км/час ему необходимо 3,2 с , до 200 км/час — 9 с. Данная модель выбрана компанией для демонстрации технических мощностей. Данную комплектацию можно оформить для любой модели британской компании, но это будет стоить очень дорого.
Автомобиль изменяет оттенок в зависимости солнечного отражения. Суперкар покрасили в три оттенка зелёного, на это было потрачено 430 часов. Технология окраски заключается в послойном нанесении цвета от тёмно-зелёного до светло-зелёного. Нижняя часть оформлена в салатовый тон. Чёрный цвет преобладает в колёсных дисках, патрубках выхлопных труб и окантовке окон. Впервые разработчики решили оформить салон машины кашемиром и тёмно-зелёной антрацитовой кожей.
На подголовниках присутствует фирменная вышивка MSO. Педалям и панелям автомобиля оставили единый дизайн. Суперкар, согласно техническим характеристикам, абсолютно ничем не отличается от других гранд-туреров. Он оснащён 4,0-литровым 620-сильным (630 Нм) 8-цилиндровым двигателем с двойным наддувом. В качестве трансмиссии — 7-ступенчатый преселективный «робот», привод — на заднюю ось. Для разгона до 100 км/час ему необходимо 3,2 с , до 200 км/час — 9 с. Данная модель выбрана компанией для демонстрации технических мощностей. Данную комплектацию можно оформить для любой модели британской компании, но это будет стоить очень дорого.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:03