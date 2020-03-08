ВАЗ-1120: В Сети вспомнили об уникальном минивэне на базе Lada Kalina





Впервые автомобиль в такой компоновке был представлен публике еще в 2002 году в рамках автосалона в Тольятти. Машина внешне напоминала Lada Kalina в кузове универсал, однако имела несколько измененное оформление в передней части и другую крышу. Отмечается, что уже в 2008 году российский производитель планировал включить ВАЗ-1120 в модельный ряд Lada Kalina. Кроме того, несмотря на столь оригинальное исполнение, эта модель отличалась высокой степенью унификации с другими представителями линейки. Однако в 2005 году руководство отечественного автоконцерна решило свернуть этот проект.Отмечается, что под крышкой капота ВАЗ-1120 должен был расположиться привычный для всех представителей семейства Kalina 1,6-литровый атмосферный двигатель. Кроме того, предполагалась также установка в автомобиль 1,8-литрового дизельного силового агрегата. Это вместительный и в то же время компактный минивэн вполне мог оказаться отличным выбором для многих российских семей, однако до конвейера автомобиль так и не добрался.По некоторым данным, «АвтоВАЗ» сейчас даже не рассматривает возможность выпуска нового минивэна, поскольку на российском рынке автомобили этого класса оказались крайне непопулярными.