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Чешские специалисты превратили УАЗ Hunter в электрический внедорожник

Специалисты чешской компании MQ Motors объявили о старте производства модифицированных российских внедорожников УАЗ Hunter, которые отныне избавились от двигателей внутреннего сгорания и оснащаются электромоторами. Внешне автомобиль не изменился, а вот его внутренности теперь можно считать экологичными.
Чешские специалисты превратили УАЗ Hunter в электрический внедорожник

Инженерам из Чехии удалось не просто избавить УАЗ Hunter от бензиновых двигателей и установить на их место производительные электромоторы, но еще и соединить новые агрегаты со штатной трансмиссией автомобиля. Кроме того, машина предлагается в двух вариантах исполнения. В первом случае емкость встроенной аккумуляторной батареи составляет всего 56 кВт/ч, во втором – 90 кВт/ч. От этого, как известно, зависит и запас хода электромобилей.

Казалось бы, нет никакого практического смысла в таких доработках грубого, ультимативного внедорожника от Ульяновского автозавода. Но суть проблемы заключается в том, что силовые установки этих моделей давно перестали соответствовать жестким европейским экоолгическим нормам. Кроме того, принимая во внимание праворульную компоновку УАЗ Hunter, эта машина еще может пригодиться в некоторых африканских странах, поэтому чешские механики решили превратить ее в электромобиль.

Преимущество электрической версии УАЗ Hunter заключается в том, что он не портит окружающую среду и не пугает животных грохотом мотора. И если прежде такие электрические внедорожники выпускались на базе британской легенды Land Rover Defender, то теперь чехам пришлось выкручиваться, поскольку последний был снят с производства, а автомобиль с грубыми внедорожными качествами и минимальными вредными выбросами все еще необходим для решения тех или иных задач.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:54

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