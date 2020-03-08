Little Big пообещали, что премьера песни для "Евровидения-2020" состоится 9 марта
В Сети недавно начали распространятся неправдивые сведения о песне, которую Little Big исполнят на "Евровидении-2020". В рейв-группе уточнили дату премьеры композиции для песенного конкурса.
Фанатов удивило появление отрывка из предположительного выступления Little Big, в котором звучала часть песни, которую представят на "Евровидении-2020". Представители России на музыкальном соревновании впоследствии опровергли достоверность этого видеоролика и назвали его фейковым. Известно, что демо-версию трека опубликовали на неофициальном аккаунте YouTube 3 марта.
PR-менеджер эпатажного коллектива Полина Храмова сообщила, что настоящая композиция Little Big для конкурса появится на официальном профиле веб-платформы до 9 марта. Она также добавила: "Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях". Многие поклонники с нетерпением ожидают 12-16 мая, когда они смогут оценить выступление любимой группы в Роттердаме.
Фанатов удивило появление отрывка из предположительного выступления Little Big, в котором звучала часть песни, которую представят на "Евровидении-2020". Представители России на музыкальном соревновании впоследствии опровергли достоверность этого видеоролика и назвали его фейковым. Известно, что демо-версию трека опубликовали на неофициальном аккаунте YouTube 3 марта.
PR-менеджер эпатажного коллектива Полина Храмова сообщила, что настоящая композиция Little Big для конкурса появится на официальном профиле веб-платформы до 9 марта. Она также добавила: "Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях". Многие поклонники с нетерпением ожидают 12-16 мая, когда они смогут оценить выступление любимой группы в Роттердаме.