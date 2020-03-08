Little Big пообещали, что премьера песни для "Евровидения-2020" состоится 9 марта

Фанатов удивило появление отрывка из предположительного выступления Little Big, в котором звучала часть песни, которую представят на "Евровидении-2020". Представители России на музыкальном соревновании впоследствии опровергли достоверность этого видеоролика и назвали его фейковым. Известно, что демо-версию трека опубликовали на неофициальном аккаунте YouTube 3 марта.PR-менеджер эпатажного коллектива Полина Храмова сообщила, что настоящая композиция Little Big для конкурса появится на официальном профиле веб-платформы до 9 марта. Она также добавила:. Многие поклонники с нетерпением ожидают 12-16 мая, когда они смогут оценить выступление любимой группы в Роттердаме.