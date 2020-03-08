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Эксперты назвали ТОП-3 самых ржавеющих автомобиля

Мелкая грязь, щебень, температурные перепады, реагенты на дорогах, повышенная влажность, неизбежные при эксплуатации в городе маленькие вмятины и царапины на кузове – все эти факторы впоследствии провоцируют появление ржавчины на металлических частях авто. Но есть такие машины, которые, как утверждают эксперты, ржавеют едва ли не с первых дней своего существования. Специалисты назвали три самых ржавеющих модели на рынке.
Эксперты назвали ТОП-3 самых ржавеющих автомобиля

Как оказалось, лидером этого импровизированного антирейтинга является китайский кроссовер Geely Emgrand X7. Следы коррозии в этом автомобиле практически всегда присутствуют в районе крепления номерных знаков, кроме того, довольно быстро и активно ржавеют пороги, ручки и прочие элементы кузова. К несчастью, даже несмотря на выход рестайлинговой версии китайскому производителю так и не удалось добиться повышения качества антикоррозионной обработки металлических деталей этой модели. Вторая позиция принадлежит еще одному творению китайского автопрома – речь идет о кроссовере Lifan X60, который способен быстро «порадовать» владельца появлением ржавчины на крышке багажника, порогах и кромках дверей.

Замыкает список японский седан Nissan Almera первого поколения, несмотря на традиционное для этого производителя качество проблемы с коррозией у модели довольно серьезные. Первые следы ржавчины, как утверждают эксперты, могут появиться на кузове этого автомобиля уже через три года с момента начала эксплуатации.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:09

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