Эксперты назвали ТОП-3 самых ржавеющих автомобиля





Как оказалось, лидером этого импровизированного антирейтинга является китайский кроссовер Geely Emgrand X7. Следы коррозии в этом автомобиле практически всегда присутствуют в районе крепления номерных знаков, кроме того, довольно быстро и активно ржавеют пороги, ручки и прочие элементы кузова. К несчастью, даже несмотря на выход рестайлинговой версии китайскому производителю так и не удалось добиться повышения качества антикоррозионной обработки металлических деталей этой модели. Вторая позиция принадлежит еще одному творению китайского автопрома – речь идет о кроссовере Lifan X60, который способен быстро «порадовать» владельца появлением ржавчины на крышке багажника, порогах и кромках дверей.Замыкает список японский седан Nissan Almera первого поколения, несмотря на традиционное для этого производителя качество проблемы с коррозией у модели довольно серьезные. Первые следы ржавчины, как утверждают эксперты, могут появиться на кузове этого автомобиля уже через три года с момента начала эксплуатации.