Блогер Екатерина Диденко поделилась свадебным видео после гибели мужа

Екатерина Диденко недавно опубликовала ролик в соцсети Instagram, на кадрах которого запечатлены моменты из её свадебного видео. Она посвятила его погибшему супругу, который скончался 9 дней тому назад в результате неосторожного использования сухого льда. Блогер также назвала его "самой главной опорой в её жизни на протяжении 11 лет". Теперь на воспитании известного фармацевта осталось двое детей, что сказывается на эмоциональном состоянии молодой мамы, о чем она неоднократно упоминала в своем блоге.Известно, что смертельная вечеринка произошла 28 февраля в Москве, когда группа интернет-личностей решила отпраздновать день рождения Диденко. Для создания видеоролика компания решила заказать 25 кг сухого льда и поместить его в бассейн банного комплекса. Поскольку реакция вещества происходила в закрытом помещении - последнее начало наполняться углекислым газом. Это привело к гибели троих человек, которые ранее прыгали в воду.