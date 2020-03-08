Стоматолог рассказала, как алкоголь влияет на зубы





По словам эксперта, под воздействием спиртного из организма человека активно вымывается кальций, который можно считать основополагающим элементом здоровых зубов. Именно по этой причине зубы могут быстро истончаться и крошиться, становиться более подверженными появлению и воздействию кариеса. Кроме того, зубы в таком случае активно теряют свою естественную белизну. Наконец из-за того, что в алкоголе содержится большое количество кислот, а в недорогом вине еще и искусственные красители, это еще быстрее приводит к утрате зубами их естественной белизны. Эмаль в таком случае не только активно окрашивается, но еще и разрушается.Касается это, утверждает стоматолог, не только обычного спиртного, но даже слабоалкогольных напитков, которые могут таить в себе еще больше опасности, поскольку в них содержится большое количество сахара, способного стать главным виновником кариеса. В связи с этим специалист настоятельно рекомендует отказаться от употребления сладкой газировки, а спиртное позволять себе исключительно во время праздников. При этом, выбирая алкоголь желательно не экономить на его качестве, поскольку от этого также зависит будущее здоровье.