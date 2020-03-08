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Проблемы с печенью и кишечником: Медики назвали опасные сигналы кожи

Кожные покровы нередко первыми реагируют на возникновение тех или иных заболеваний в организме. Поэтому проблемы с состоянием кожи могут стать отчетливым сигналом тревоги и даже оповестить о развитии опасного недуга, считают специалисты. Медики называли несколько сигналов кожи, которые должны настораживать в первую очередь.
Проблемы с печенью и кишечником: Медики назвали опасные сигналы кожи

Так, узловатая эритема или розацеа, появление на голенях болезненных пятен красного цвета – все это может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний кишечника. «Глубокие воспаления в соединительных тканях, которые часто проявляются из-за стрептококков или прочих воспалительных заболеваний кишечника, часто проявляются через кожу», - утверждают немецкие дерматологи. Именно по этой причине, подчеркивают эксперты, красные пятна на голенях могут рассказать о наличии бактериального воспаления, вызванного стрептококковой инфекцией и прочих болезнях бактериального характера. Наконец, подобные кожные изменения в отдельных случаях становятся свидетельством язвенного колита или болезни Крона.

Если же цвет кожи изменился и стал в какой-то степени желтоватым, чему предшествует пожелтение глазного яблока, это первый признак проблем с печенью, которая перестала должным образом расщеплять желчный пигмент. Такие заболевания также нередко оборачиваются сосудистыми отеками. Как утверждают специалисты, отечность такого характера может также иметь отношение к жировой болезни, гепатиту или циррозу печени.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:27

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