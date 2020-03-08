Компания Oppo официально представила свои первые смарт-часы





"Умные часы" считаются новым трендом среди китайских производителей смартфонов после того, как Xiaomi представила первый подобный продукт в КНР в прошлом году. Теперь Oppo представила на этом сегменте рынка свой новый девайс. Аксессуар стал серьезным конкурентом Apple Watch, поскольку характеризуется изогнутым 3D-дизайном и квадратным форм-фактором. Подобно Mi Watch, OPPO Watch поддерживает eSIM, что позволяет ему совершать звонки. Комплектация также включает в себя собственную операционную систему ColorOS Watch.Смарт-часы оснастили большим 1,91-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с 326 PPI и 100% цветовой гаммой DCP-P3. Стоит отметить, что заряд устройства рассчитан на 40 часов непрерывной работы или 21 день в режиме низкого энергопотребления. Технология быстрой зарядки VOOC предоставит пользователю возможность восстановить заряд батареи с 1% до 50% всего за 17 минут. Начальная стоимость гаджета составляет около 215 долларов США, а его выход в продажу намечен на 24 марта.