Компания Oppo официально представила свои первые смарт-часы
Компания Oppo решила опубликовать несколько тизеров своих первых смарт-часов перед официальной презентацией. Фанаты бренда также смогли узнать о наличии быстрой зарядки и собственной ОС в "умном" аксессуаре.
"Умные часы" считаются новым трендом среди китайских производителей смартфонов после того, как Xiaomi представила первый подобный продукт в КНР в прошлом году. Теперь Oppo представила на этом сегменте рынка свой новый девайс. Аксессуар стал серьезным конкурентом Apple Watch, поскольку характеризуется изогнутым 3D-дизайном и квадратным форм-фактором. Подобно Mi Watch, OPPO Watch поддерживает eSIM, что позволяет ему совершать звонки. Комплектация также включает в себя собственную операционную систему ColorOS Watch.
Смарт-часы оснастили большим 1,91-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с 326 PPI и 100% цветовой гаммой DCP-P3. Стоит отметить, что заряд устройства рассчитан на 40 часов непрерывной работы или 21 день в режиме низкого энергопотребления. Технология быстрой зарядки VOOC предоставит пользователю возможность восстановить заряд батареи с 1% до 50% всего за 17 минут. Начальная стоимость гаджета составляет около 215 долларов США, а его выход в продажу намечен на 24 марта.
"Умные часы" считаются новым трендом среди китайских производителей смартфонов после того, как Xiaomi представила первый подобный продукт в КНР в прошлом году. Теперь Oppo представила на этом сегменте рынка свой новый девайс. Аксессуар стал серьезным конкурентом Apple Watch, поскольку характеризуется изогнутым 3D-дизайном и квадратным форм-фактором. Подобно Mi Watch, OPPO Watch поддерживает eSIM, что позволяет ему совершать звонки. Комплектация также включает в себя собственную операционную систему ColorOS Watch.
Смарт-часы оснастили большим 1,91-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с 326 PPI и 100% цветовой гаммой DCP-P3. Стоит отметить, что заряд устройства рассчитан на 40 часов непрерывной работы или 21 день в режиме низкого энергопотребления. Технология быстрой зарядки VOOC предоставит пользователю возможность восстановить заряд батареи с 1% до 50% всего за 17 минут. Начальная стоимость гаджета составляет около 215 долларов США, а его выход в продажу намечен на 24 марта.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:36