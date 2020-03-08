Компания Doogee планирует выпустить новый смартфон N100 с батареей 10000 мАч





Дизайн смартфона выглядит очень дорого. Гаджет имеет большой, фактически безрамочный дисплей, красивую отделку тыльной панели с тиснением, имитирующим кожу, отличительные грани, окантовку под металл и большое количество привлекающих деталей. Диагональ экрана в 5,9 дюйма, разрешение – 1080х2160 точек, отличная яркость и контрастность, а также имеются очень тонкие вертикальные рамки. Благодаря этому создается ощущение безграничности. В качестве «сердца» смартфона используется мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T), который обладает тактовой частотой до 2.5ГГц.В дополнение идёт ОЗУ на 4 ГБ и графика Mali G71MP2. В обычной жизни данной «начинки» достаточно для использования без ограничений. Также предусмотрено ПЗУ - 64 ГБ - для хранения файлов и установки приложений. Есть возможность расширить его с помощью внешнего накопителя на 256 ГБ. Мощный аккумулятор на 10000 мАч позволяет дольше использовать устройство.Согласно утверждению производителя, этого хватит для эксплуатации гаджета до 100 часов в режиме разговора и до 350 часов в режиме ожидания. Смартфон оснащён двойной камерой, встроенной в задний корпус с разрешением 21 МП, датчиком IMX230 c комбинацией диафрагмы 6P и F2.0, IPS дисплеем. Также имеется слот micro-SD, функции распознавания лиц и датчик отпечатков пальцев. Стоимость устройства составляет 14 тысяч рублей.